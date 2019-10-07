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Новости Одессы и Одесской области

Тарантиномания: в одесской филармонии пройдет шоу по фильмам культового режиссера

Тарантиномания: в одесской филармонии пройдет шоу по фильмам культового режиссера

Музыкальное шоу TARANTINOMANIA основано на самых популярных саундтреках к фильмам американского кинорежиссера, продюсера и сценариста Квентина Тарантино.

Как сообщают организаторы шоу в Facebook, это будут треки к фильмам «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и «Однажды в Голливуде». А любимые моменты из его кинолент будут представлены на большом экране.

Впервые знаменитые хиты прозвучат в исполнении легендарного коллектива — Национального академического оркестра народных инструментов, известного не только в Украине, а и далеко за ее пределами. Оркестр представлен более чем 40 уникальными народными инструментами. За свою 50-летнюю историю этот оркестр дал свыше пяти тысяч концертов по всему миру, открывал “Евровидение 2017”, финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА 2018, а также стали шестикратным победителем международного музыкального шоу “Битва Оркестров”.

Организаторы шоу обещают полное погружение в уникальную атмосферу киномира, созданного Квентином Тарантино.

Фото: кадр из фильма “Криминальное чтиво”

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Ирина
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Ирина

В филармонии же с акустикой беда… Удовольствие сомнительное будет.

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23 минут назад
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