Тарантиномания: в одесской филармонии пройдет шоу по фильмам культового режиссера

Как сообщают организаторы шоу в Facebook, это будут треки к фильмам «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и «Однажды в Голливуде». А любимые моменты из его кинолент будут представлены на большом экране.

Впервые знаменитые хиты прозвучат в исполнении легендарного коллектива — Национального академического оркестра народных инструментов, известного не только в Украине, а и далеко за ее пределами. Оркестр представлен более чем 40 уникальными народными инструментами. За свою 50-летнюю историю этот оркестр дал свыше пяти тысяч концертов по всему миру, открывал “Евровидение 2017”, финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА 2018, а также стали шестикратным победителем международного музыкального шоу “Битва Оркестров”.

Организаторы шоу обещают полное погружение в уникальную атмосферу киномира, созданного Квентином Тарантино.

Фото: кадр из фильма “Криминальное чтиво”