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Танкера Delfi на пляжі вже немає: Зеленський розповів про операцію з підйому судна

Танкера Delfi на пляжі вже немає: Зеленський розповів про операцію з підйому судна

Протягом восьми місяців власники судна Delfi не прибирали затонулий танкер з пляжу Одеси й не давали державі можливості виконати відповідні роботи. Крім того, компанія не вживала заходів з недопущення забруднення акваторії нафтопродуктами.

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Про це повідомляє Офіс Президента.

«Всіх вітаю – танкера Delfi на пляжі вже немає. Побороли цю історію», – сказав Глава держави.

За словами Президента, місцева влада виявилася нездатною впоратися з цим питанням. Він подякував усім, хто допоміг владнати ситуацію, серед іншого – Міністерству інфраструктури, Адміністрації морських портів, водолазам і рятувальникам.

«Пройшло 50 днів. Всіх робіт було 30 днів. Розумію, що це довго, але в цілому, якщо взяти термін, за який держава змогла відбуксирувати танкер, я вважаю, що це було швидко», – зазначив Володимир Зеленський.

Фото: Одесская жизнь

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