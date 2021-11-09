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На Таирова большое отключение света, светофоры не работают

На Таирова большое отключение света, светофоры не работают

9 ноября часть микрорайона Таирова осталась без света, также обесточено много светофоров. Энергетики объясняют отключение необходимостью плановых ремонтных работ на линиях.

Где в Одессе отлючение света сегодня

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В компании ДТЭК «Одесские энергосети» пояснили, что планруют возобновить подачу электричества до 22.00. До тех пор сидеть без света придется большому числу жителей домов на улицах:

  • Вильямса;
  • Глушко;
  • Королева;
  • Левитана;
  • вдоль Люстдорфской дороги;
  • Дача Ковалевского.

Сейчас ремонтно-профилактические работы ведутся на распределительном пункте «Электро». В дальнейшем, после ремонта, энергетики обещают гораздо лучшую работу этого объекта.

«После обновления он будет обеспечивать надежным электроснабжением 8137 клиентов, а также важные объекты – детские дома №3 и №5, детские лагеря «Виктория» и «Жемчужина», воинскую часть 2138, детскую больницу №2, детский санаторий «Зеленая горка» и другие», — сказано в заявлении «Одесских Энергосетей».

На каких улицах и в каких домах сегодня будет отключение света, «Одесская Жизнь» рассказывала ранее: Отключения света в Одессе — во вторник 9 ноября блэкаут ждет десятки улиц

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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