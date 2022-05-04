Своя личная военная история: фотоисповедь на ограде одесской Ротонды в Горсаду

«Пліч-о-пліч» — так называется выставка под открытым небом, с которой можно познакомиться в одесском Горсаду. Ограда знаменитой Ротонды сейчас увешена серией больший фотографий. Я бы назвала ее фотоисповедью, где каждое мгновение войны — как та или иная очень личная история.

Сразу хочу отметить: с фотовыставкой военной фотографии можно познакомиться не только в Горсаду. Здесь только часть представленной экспозиции. С другими фотографиями можно познакомиться в парке им. Т.Г.Шевченко, на Строгановском мосту; фото можно увидеть на ограде Одесского завода Шампанских вин, Государственного архива Одесской области на ул. Жуковского.

Выставка представляет фотографии из разных уголков Украины: Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Луцка, Львова, Одессы, Ужгорода, Харькова, Чернигова, пунктов пропуска на украинской границе с ЕС.

Украинки плетут маскировочные сети, спасатели переносят старушку-инвалида, молодая пара прощается на вокзале…

«Опыт войны у каждого очень разный. Общее горе состоит из тысяч личных историй, равно как и всеобщее достоинство, мужество, стойкость. Знать, видеть эти истории, истории наших побед и потерь, моментов отчаяния и подъема — часть борьбы за свободу и первый шаг в формировании коллективной памяти этих страшных исторических событий…» — говорят организаторы выставки.

Организаторами проекта являются центр современной культуры и искусства «Шампанка», ГО Институт развития Одессы, в партнерстве с Odesa Photo Days Festival.

Фото Марии Котовой