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Новости Одессы и Одесской области

Свої 5 копійок: в Одесі встановлять п’ятиметрову скульптуру змія з монет

Свої 5 копійок: в Одесі встановлять п’ятиметрову скульптуру змія з монет

Наразі зібрано уже понад 500 кілограм копійок. 

Про це повідомляє одеський скульптор Кирило Максименко у Facebook.

З вересня скульптор оголосив про збір монет, які вийшли з обігу. Копійки Максименко планує використати, як матеріал для майбутньої скульптури.

У соцмережах скульптор розповів про свою ідею. Скульптура висотою у п’ять метрів буде розташована у центрі Одеси.

– В основі скульптури лежить ідея уробороса – змії, яка згорнулася в кільце і кусає себе за хвіст. Це символ циклічності в світі: добра і зла, дня і ночі, життя і смерті. Фігури будуть схожі один на одного, але зі своїми особливостями: у одній плавники, у другій – ніжки, у третій – крила, – розповів автор.

Уроборос

Уроборос

Збір копійок продовжуватиметься орієнтовно до січня 2020 року, а на виконання робіт знадобиться приблизно рік.

Фото: Кирило Максименко у Facebook

 

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