Святкова програма і подарунки: сьогодні одеситів запрошують на святкування європейського Різдва

Сьогодні, 25 грудня, о 12:00 у Літньому театрі Міського саду розпочинається яскраве святкування європейського Різдва.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

О 14:00 до святкування з різдвяними співами і колядками приєднаються учасники Першого фестивалю хорового і ансамблевого співу «Вогонь Різдва горить, палає, колядка поміж всіх лунає».

Гостей свята чекають традиції європейського Різдва, велика святкова програма, музика і подарунки.

Також 28-29 грудня о 12:00 у центральному парку ім. Т. Г. Шевченка розпочнеться Новорічний карнавал – святковий концерт з іграми, вікторинами, веселими аніматорами та новорічним ярмарком.

Фото: Ukraine IS

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