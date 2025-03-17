Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Инглези, 1-3а,
- Семьи Глодан, 18а, 27, 31.
Северный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- С 4-й по 55-ю линия на ж/м,
- 28 Бригады, 2,
- Мицкевича, 1-35,
- Ак. Заболотного, 54-79,
- Ак. Сахарова, 16-44,
- Блажко В., 1-5,
- Бувалкина В., 30-75,
- Высоцкого, 1-25,
- Вишневая, 1-43а,
- Демьянова, 1-13а,
- Днепровская, 1-40,
- Донецкая, 1-4,
- Жолио Кюри, 1-25,
- И. Луценко, 38, 47/1, 56,
- Капитана Кузнецова, 71а-102,
- Керченская, 8-34, 101-131,
- Бахмутская, 1-95,
- Л. Украинки, 1-28, 86а,
- Котлеевская, 13-18,
- Луцкая, 1-135,
- Марсельская, 32-60,
- Мелитопольская, 1-58б,
- Победы, 1-87,
- Песочная, 1-172,
- Ракетная, 1-18,
- Рельефная, 1-35,
- Раздольная, 1-74,
- Мариупольская, 1-19а,
- С. Палия, 21, 77-134,
- Серогодского, 1-73/корп.1,
- Симферопольская, 1-24,
- Соляная, 1-85,
- Степная, 1-14,
- Центральная, 2-38,
- Шептицкого, 4-93,
- Яблочная, 1-4,
- переулок 2-й Керченский, 1-15,
- переулок Вишневый, 2а-14а,
- переулок Песочный, 1-4,
- просп. В. Великого князя, 1а-59, 112-156.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Балковская, 1-36/корп.8, 117-143а,
- В. Арнаутская, 80-111,
- Зеленого П., 1-20,
- Алексея Маркевича, 2-17,
- Колонтаевская, 44-71,
- М. Арнаутская, 86-113,
- Мечникова, 2-14,
- Новосельского, 1-64б,
- А. Кутузакия, 39-64,
- Ольгиевская, 16/корп.18-27,
- Пастера, 2-12,
- Преображенская, 65-71,
- Разумовского, 59, 61,
- Средняя, 38-66,
- Сеченова, 3, 7, 9,
- Скидановская, 3-7/11,
- Скосная, 42а-74/корп.76,
- Старопортофранковская, 5-13, 25,
- Торговая, 43, 45,
- пер. 2-й Западный, 2, 226,
- пер. 3-й Западный, 8-12, 255/гар,
- пер. 4-й Западный, 11, 13, 15,
- спуск Ольгиевский 8а.