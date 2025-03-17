очереди отключения света

Южный РЭС

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Работы до 17:00:

  • Инглези, 1-3а,
  • Семьи Глодан, 18а, 27, 31.

Северный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • С 4-й по 55-ю линия на ж/м,
  • 28 Бригады, 2,
  • Мицкевича, 1-35,
  • Ак. Заболотного, 54-79,
  • Ак. Сахарова, 16-44,
  • Блажко В., 1-5,
  • Бувалкина В., 30-75,
  • Высоцкого, 1-25,
  • Вишневая, 1-43а,
  • Демьянова, 1-13а,
  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-4,
  • Жолио Кюри, 1-25,
  • И. Луценко, 38, 47/1, 56,
  • Капитана Кузнецова, 71а-102,
  • Керченская, 8-34, 101-131,
  • Бахмутская, 1-95,
  • Л. Украинки, 1-28, 86а,
  • Котлеевская, 13-18,
  • Луцкая, 1-135,
  • Марсельская, 32-60,
  • Мелитопольская, 1-58б,
  • Победы, 1-87,
  • Песочная, 1-172,
  • Ракетная, 1-18,
  • Рельефная, 1-35,
  • Раздольная, 1-74,
  • Мариупольская, 1-19а,
  • С. Палия, 21, 77-134,
  • Серогодского, 1-73/корп.1,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Соляная, 1-85,
  • Степная, 1-14,
  • Центральная, 2-38,
  • Шептицкого, 4-93,
  • Яблочная, 1-4,
  • переулок 2-й Керченский, 1-15,
  • переулок Вишневый, 2а-14а,
  • переулок Песочный, 1-4,
  • просп. В. Великого князя, 1а-59, 112-156.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Балковская, 1-36/корп.8, 117-143а,
  • В. Арнаутская, 80-111,
  • Зеленого П., 1-20,
  • Алексея Маркевича, 2-17,
  • Колонтаевская, 44-71,
  • М. Арнаутская, 86-113,
  • Мечникова, 2-14,
  • Новосельского, 1-64б,
  • А. Кутузакия, 39-64,
  • Ольгиевская, 16/корп.18-27,
  • Пастера, 2-12,
  • Преображенская, 65-71,
  • Разумовского, 59, 61,
  • Средняя, 38-66,
  • Сеченова, 3, 7, 9,
  • Скидановская, 3-7/11,
  • Скосная, 42а-74/корп.76,
  • Старопортофранковская, 5-13, 25,
  • Торговая, 43, 45,
  • пер. 2-й Западный, 2, 226,
  • пер. 3-й Западный, 8-12, 255/гар,
  • пер. 4-й Западный, 11, 13, 15,
  • спуск Ольгиевский 8а.

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