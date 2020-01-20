Суми платіжок на тепло українцям знизили на 30% – прем’єр-міністр

Рішення про здійснення перерахунку з грудня минулого року ухвалили у 124 містах України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Це стало можливим завдяки рішенню Уряду №1082 щодо зниження ціни газу для теплокомуненерго, на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.

– Сказано — зроблено! Зменшення платіжки вже зараз — це результат, по-перше, спільної роботи Президента, Уряду та органів місцевої влади. Це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися. А Уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування у платіжках, – наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та додав, що Уряд і надалі триматиме ситуацію на контролі.

Перерахунки здійснили, зокрема, 16 обласних центрів України: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ.

Так, наприклад, за грудень 2019 року зменшено платіжки для людей: від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл. по 1-кімнатних квартирах; від 110 грн у Чернігівській обл. до 435 грн у Дніпропетровській обл. по 2-кімнатних квартирах; від 140 грн у Дніпропетровській обл. до 563 грн у Рівненській обл. по 3-кімнатних квартирах.

У Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування населення отримало знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад, грудень 2019 року.

Фото: Урядовий портал

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