Сумеют ли достроить «Пространство на Маячном»: «Автомайдан» обжалует решение суда

Растущие, как грибы после дождя высотки на побережье Одессы грозят оставить горожан без свободного доступа к морю. На одного из таких застройщиков – ООО «Вест билдинг Украина», возводящего апартаменты на пляже 16-й станции Большого Фонтана, подали судебный иск активисты Всеукраинского объединения «Автомайдан». А также – на позволивших строительный беспредел департамент архитектуры и градостроения, управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета.

В четверг, 29 апреля, в Пятом апелляционном суде Одессы была рассмотрена апелляционная жалоба представителей ответчиков на решение суда первой инстанции, которым строительство ЖК «Пространство на Маячном» было признано незаконным.

Правда, пока шло разбирательство, компания успела возвести «коробку» и даже начала продавать квартиры в высотке у моря.

Но все же 22 января этого года Одесский окружной административный суд принял решение полностью удовлетворить иск «Автомайдана». Судья Олег Белостоцкий признал, что строительство высотки противоречит нормам Водного Кодекса Украины и положениям плана зонирования территории Одессы. И принял решение об отмене градостроительных условий и ограничений для проектирования данного объекта строительства, утвержденных приказом муниципального управления архитектуры от 6 марта 2018 года. А также – выданного ведомством разрешения на выполнение строительных работ по адресу: переулок Маячный, 11 и 11а.

На это решение ответчики подали апелляцию. Апелляционную жалобу 29 апреля рассматривали судьи Шляхтицкий, Домусчи и Семенюк. Именно эта судейская коллегия оставила в силе запрет на строительство в Маячном переулке в декабре прошлого года. И если бы и на этот раз судьи признали его незаконным, их решение стало бы судебным прецедентом, не допускающим застройку высотками морского побережья. Но на этот раз «чуда» не случилось. Все та же коллегия судей на этот раз постановила отменить решение суда от 22 января, закрыть исполнительное производство и «разъяснить истцу о праве решения иска в порядке гражданского суда».

«Суд решил самоустраниться. Передал дело в другой суд – хотя имел все основания его сегодня решить. Вместо того чтобы защищать пляжи и другие общественные места, к сожалению, одесские суды, которые должны стоять на страже закона, отстраняются от решения таких споров, – подчеркну адвокат «Автомайдана» Артем Карташов. – Поэтому хотел бы еще раз поблагодарить суд первой инстанции за реальное правосудие. А в дальнейшем, конечно, мы будем против этой застройки бороться – обжалуем это решение и увидим, как принимают решения другие суды».

«Решение суда апелляционной инстанции считаю ангажированным, – убежден активист общественной организации «Сохраним Одессу сами» Юрий Никитин. – Необходимо его обжаловать. Никто не оставит застройщикам вместо нашего общественно пляжа их внутренний дворик.

Вот только за время новых судебных тяжб, возможно, и «Пространство на Маячном» успеют достроить, и апартаменты продать.

Напомним, 24 апреля в Одессе активисты «Автомайдана», представители общественной организации «Зеленый лист» и просто неравнодушные горожане провели акцию «День освобождения побережья».

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Верхнее фото – иллюстрационное; фото адвоката – автора