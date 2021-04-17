Судьба скульптур с крыши одесского Оперного: чем сердце успокоится? (фото)

В судьбе аутентичных скульптур, которые когда-то украшали Оперный театр, а потом годами «покоились» под дождями-снегами-ветрами, появились очередные новости. Причем как тревожные, так и успокоительные.

Итак, обо всем по порядку. Осенью 2018 года «Одесская жизнь» сообщала, что скульптуры с крыши Оперного «прописались» на Молдаванке.

Ангелы и мифические маскароны, когда-то украшавшие фасад нашей гордости – Оперного театра, – в свое время были заменены на аналогичные, но изготовленные из пластических материалов. Зрелище было еще то!..

Осенью прошлого года в одесских соцсетях разгорелось что-то вроде скандала: аутентичные фигуры, которые в свое время были сняты с нашего Оперного театра и заменены на новые, более легкие, вывозят в неизвестном направлении. Естественно, абсолютным большинством был сделан вывод, что теперь «они будут украшать чью-то дачку».

Однако выяснилось, что скульптуры вывозили по согласованию с департаментом культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации. Им собирались подарить вторую жизнь: отреставрировать и украсить восстанавливаемую усадьбу Курисов в Новой Дофиновке Одесской области.

А вот на днях случился со скульптурами очередной скандал: одессит Виталий Оплачко сообщил на своей странице в Facebook, что скульптуры находятся, мягко говоря, в открытом доступе, и их могут разобрать все, кому не лень.

Одесский политик и один из инициаторов реставрации усадьбы Курисов по этому поводу сообщил, что у скульптора Олега Сирченко, который восстанавливает скульптуры для усадьбы Курисов, случилась беда – сгорел дом и мастерская.

«Часть скульптур он успел отреставрировать, и мы их перевезли в Курисово, а часть осталась. Постепенно он закончит работу и над оставшимися», – заверил Дмитрий Волошенков.

Мы же пока представляем вам фото этих скульптур периода 2018 года – когда мы их обнаружили сброшенными на территории мастерской на Молдаванке.

Фото и скриншот автора