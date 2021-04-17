Новости Одессы и Одесской области

Судьба скульптур с крыши одесского Оперного: чем сердце успокоится? (фото)

Судьба скульптур с крыши одесского Оперного: чем сердце успокоится? (фото)

В судьбе аутентичных скульптур, которые когда-то украшали Оперный театр, а потом годами «покоились» под дождями-снегами-ветрами, появились очередные новости. Причем как тревожные, так и успокоительные.

Итак, обо всем по порядку. Осенью 2018 года «Одесская жизнь» сообщала, что скульптуры с крыши Оперного «прописались» на Молдаванке.

Ангелы и мифические маскароны, когда-то украшавшие фасад нашей гордости – Оперного театра, – в свое время были заменены на аналогичные, но изготовленные из пластических материалов. Зрелище было еще то!..

Осенью прошлого года в одесских соцсетях разгорелось что-то вроде скандала: аутентичные фигуры, которые в свое время были сняты с нашего Оперного театра и заменены на новые, более легкие, вывозят в неизвестном направлении. Естественно, абсолютным большинством был сделан вывод, что теперь «они будут украшать чью-то дачку».

Однако выяснилось, что скульптуры вывозили по согласованию с департаментом культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации. Им собирались подарить вторую жизнь: отреставрировать и украсить восстанавливаемую усадьбу Курисов в Новой Дофиновке Одесской области.

А вот на днях случился со скульптурами очередной скандал: одессит Виталий Оплачко сообщил на своей странице в Facebook, что скульптуры находятся, мягко говоря, в открытом доступе, и их могут разобрать все, кому не лень.

скульптуры, пост Оплачко

Одесский политик и один из инициаторов реставрации усадьбы Курисов по этому поводу сообщил, что у скульптора Олега Сирченко, который восстанавливает скульптуры для усадьбы Курисов, случилась беда – сгорел дом и мастерская.

«Часть скульптур он успел отреставрировать, и мы их перевезли в Курисово, а часть осталась. Постепенно он закончит работу и над оставшимися», – заверил Дмитрий Волошенков.

Мы же пока представляем вам фото этих скульптур периода 2018 года – когда мы их обнаружили сброшенными на территории мастерской на Молдаванке.

скульптуры с Одесского оперного2
скульптуры с Одесского оперного3
скульптуры с Одесского оперного4
скульптуры с Одесского оперного5
скульптуры с Одесского оперного6
скульптуры с Одесского оперного

Фото и скриншот автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить