Судьба аутентичных скульптур одесского Оперного театра сложилась удивительным образом (фото, видео)

В одесских соцсетях разгорелось что-то вроде скандала: аутентичные фигуры, которые в свое время были сняты с нашего Оперного театра и заменены на новые, более легкие, вывозят в неизвестном направлении.

Напомним, что это за скульптуры. В конце октября 2018 года корреспондент «Одесской жизни» побывала во дворе одесской экспериментальной мастерской на Молдаванке . Там-то и увидели мы целую серию скульптур, которые когда-то украшали Оперный театр Одессы. Старые скульптуры крушило время, их разрушающиеся детали еще перед капитальным ремонтом-реставрацией театра приходилось менять на более современные. «Покоились» они во дворе мастерской довольно долгое время.

Ну и вот теперь одесситы увидели, что их куда-то везут. Было высказано много негативных мнений по этому поводу, люди писали, что теперь старинные скульптуры «будут украшать чью-то дачку». Но оказалось, что в будущем они будут украшать усадьбу Курисов.

Ясность в возникшую ситуацию внес соучредитель благотворительной организации «Фонд им. И.Куриса» Дмитрий Волошенков:

— Появилась информация о том, что на выезде из города был замечен эвакуатор с фрагментами скульптур, некогда украшавшими верхнюю часть здания Одесского академического театра оперы и балета… В конце 90-х годов, в связи с катастрофическим состоянием нашего Оперного театра было принято решение о капитальном ремонте, который планировали закончить через 4 года. Однако из-за традиционного недостатка средств, реконструкция затянулась на 11 лет и окончилась лишь в 2007 году. В результате были проведены масштабные работы, а также принято решение заменить уже изрядно пострадавшие от времени фигуры, украшавшие верхний ярус здания, на пластиковые копии для облегчения общей нагрузки на фундамент… В 2014 году мы основали «Фонд им.И.Куриса», основной целью деятельности которого является возвращение к жизни, уничтоженной пожаром в 1990 году и добитой впоследствии народным варварством, уникальной архитектурной жемчужины Северного Причерноморья — Усадьбы Курисов. Основная идея — превращение этого памятника архитектуры, построенного 200 лет назад «правителем дел генералиссимуса А.В.Суворова по секретной части» Иваном Онуфриевичем Курисом, в центр семейного эко-туризма… Мы и задумали вернуть вторую жизнь останкам фигур, демонтированных с одесского Оперного театра.

Скульптуры были осмотрены, и после согласования с дминистративными органами были получены одобрение и поддержка со стороны департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА.

— В качестве реставратора выбран скульптор Сирченко О.Ю., мастерская которого расположена в Новой Дафиновке. Туда постепенно и начали перевозить скульптурные фрагменты для возвращения их к жизни, с дальнейшим экспонированием на территории новой туристической жемчужины Одесской области «усадьбы Курисов». Надеюсь, в скором времени первые фигуры дополнят собой уникальную атмосферу усадьбы и будут радовать наших посетителей, рассказывая о своей сложной судьбе и удивительной истории нашего города, — добавляет Дмитрий Волошенков.

Работа на приданием новой жизни скульптурам.Мастерская скульп. Сирченко О.Ю. Новая Дафиновка, Одесская область. 2020 год. Gepostet von Dmitriy Voloshenkov am Sonntag, 27. September 2020

Фото: Дмитрий Волошенков, Мария Котова.