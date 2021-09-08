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Суд вернул Одессе здание Дома медработников

Суд вернул Одессе здание Дома медработников

Дом на улице Греческой снимала фирма «Джексонвиль». Но город до сих пор не получил денег за аренду. Поэтому суд расторг сделку.

Информация об этом появилась в реестре судебных решений. В суд городской совет подал в апреле 2021 года. И вот процесс завершился.

Городская власть добилась отмены сделки.

По информации Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, «Джексонвиль» арендует помещения общей площадью 754,3 кв. м. с 2019 года.

В здании прежде располагался Дом медработников, потом информационный проект «Редакція», сейчас там размещены один из одесских телеканалов и радиостанция.

Впервые “Джексонвиль” взял Дом медработников по Греческой улице, 20 в аренду в 2017 году. Это здание построил архитектор Феликс Гонсиоровский в 1870 году.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что прокуратура и горсовет через суд вернули городу детсад на Таирова. Предприниматели открыли там частную школу и разными способами пытались оформить собственность на себя.

Также Одесская прокуратура помогла городу вернуть землю на Дмитрия Донского. Тогда предприниматели незаконно захвати три земельных участка на Дмитрия Донского, общей площадью 2500 м. кв.

Фото Odessa.dozor.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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