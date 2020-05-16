Суд отправил под арест подозреваемых в коррупции одесских таможенников

По решению Печерского суда, подозреваемые в получении взятки одесские таможенники отправлены под арест с возможностью внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Напомним, что 13 мая Служба безопасности Украины задержала сотрудников Одесской таможни, подозреваемых в коррупции: и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника таможенного поста – начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни Гостаможслужбы.

В спецслужбе считают, что в коррупционной схемы были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов «Одесса» и «Черноморск». Один из них требовал у импортеров взятку за каждый контейнер, а второй создавал для импортеров искусственные преграды при растаможивании товара. Таможенникам объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды должностными лицами по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины .

Коррупционерам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба ГБР

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