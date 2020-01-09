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Новости Одессы и Одесской области

Суд наложил арест на часть имущества горевшего в Одессе Дома Асвадурова

Суд наложил арест на часть имущества горевшего в Одессе Дома Асвадурова

После пожара в историческом здании на улице Троицкой в Одессе взяли на экпертизу образцы его строительных элементов.

Так, были отобраны такие предметы:

– сломанный навесной замок с поврежденной дужкой на решетке окна помещения на первом этаже;
– по 70 штук вагонки белого и коричневого цвета с лестниц между первым и вторым этажами;
– образцы ламинированного ДСП из отделки лестничных маршей между первым и вторым этажами;
– образцы облицовки лестниц между первым и вторым этажами;
– образцы вагонки с пожарной лестничной клетки со стороны внутреннего двора.

Все эти вещи, по мнению следователя по делу, могут послужить доказательной базой в рамках уголовного производства. В связи с этим он обратился в суд с просьбой наложить на них арест.

В итоге, как стало известно из судебного реестра, суд удовлетворил ходатайство следователя, наложив арест на часть имущества здания.

Напомним, 4 декабря в здании, где в том числе располагался колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. Погибло 16 человек. Еще 30 человек пострадало.

Фото: Мария Котова

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