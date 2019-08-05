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Новости Одессы и Одесской области

Суд арестовал имущество Дмитрия Головина: под санкции попали недвижимость и базы отдыха

Суд арестовал имущество Дмитрия Головина: под санкции попали недвижимость и базы отдыха

Арест наложил Соломенский районный суд в Киеве.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило информагентство ukranews.com.

По данным источников, под арест попали авто, а также квартира и дом экс-начальника ГУНП в Одесской области и его жены. Кроме того, санкции наложили на несколько баз отдыха, оформленные на него и родственников.

Всего этого, по информации правоохранителей, не было в последней декларации должностного лица. Следователи в сокрытии фактов установили признаки уголовного преступления. За это его могут наказать заключением на срок до двух лет.

Более того, как мы уже писали, Дмитрию Головину вменяют содействие контрабанде. Так, его подозревают в хищении партии сигарет на сумму 50 миллионов гривен. Сейчас он находится в Киеве, где ждет решения суда. Антикоррупционная прокуратура настаивает на том, чтобы бывшего руководителя облуправления полиции взяли под стражу.

Фото: ru.slovoidilo.ua

 

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