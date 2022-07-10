Студентка «Одесской юридической академии» погибла при обстреле Кривого Рога

Студентка Криворожского факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Дарья Курдель погибла во время ракетного удара по Ингулецкому району Кривого Рога.

Об этом сообщил почетный президент вуза Сергей Кивалов на своей странице в Facebook.

«Дарина училась в колледже нашего вуза, а затем поступила на Криворожский факультет Национального университета «Одесская юридическая академия». Преподаватели знали ее как ответственную и усердную студентку. Она была душой компании, жизнерадостной, всегда готовой прийти на помощь, активно участвовала в студенческой жизни».

Девушка занималась спортивными танцами, была призером и победительницей многих международных соревнований. Российская ракета попала во двор дома, где в это время как раз тренировалась девушка.

Напомним, что в Белгород-Днестровской районной больнице скончалась Гулия Бородина, раненная в результате ракетного удара по пгт Сергеевка 1 июля. Таким образом, число жертв российского террора выросло до 22 человек.