Стрелка с Трассы здоровья отправили в СИЗО

В Одессе отправили в СИЗО уроженца Армении, который устроил стрельбу на Трассе здоровья. Его подозревают в хулиганстве.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в мае. В районе пляжа «Дельфин» 44-летний подозреваемый поссорился с проходящим мимо мужчиной и от слов перешел к делу. Достал пистолет и стал стрелять в оппонента. Но этого оказалось мало. Иностранец заставил потерпевшего встать на колени и просить прощения.
Пострадавший получил ранения таза и ног.
Расследование продолжается. За хулиганство стрелку грозит 7 лет тюрьмы.
Фото: pravda.vn.ua