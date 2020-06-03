Стрелка с Трассы здоровья отправили в СИЗО

В Одессе отправили в СИЗО уроженца Армении, который устроил стрельбу на Трассе здоровья. Его подозревают в хулиганстве.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в мае. В районе пляжа «Дельфин» 44-летний подозреваемый поссорился с проходящим мимо мужчиной и от слов перешел к делу. Достал пистолет и стал стрелять в оппонента. Но этого оказалось мало. Иностранец заставил потерпевшего встать на колени и просить прощения.

Пострадавший получил ранения таза и ног.

Расследование продолжается. За хулиганство стрелку грозит 7 лет тюрьмы.

Фото: pravda.vn.ua

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