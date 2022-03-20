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Стрельба в Одессе утром 20 марта – это работа украинской ПВО

Стрельба в Одессе утром 20 марта – это работа украинской ПВО

Многих одесситов обеспокоили звуки стрельбы и разрывов утром 20 марта. По имеющейся информации, причиной стала работа ПВО города по беспилотному разведчику противника.

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О том, что причиной стрельбы была работа средств противовоздушной обороны Одессы, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Подробности он обещал сообщать позже.

Напомним, что российские агрессоры уже который день пытаются проводить разведку с помощью беспилотников, чтобы выявить расположение сил обороны города. Недавно один такой аппарат был сбит нашими зенитчиками.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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