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Стрельба в Одессе: Сбит самолет РФ, задержаны диверсанты в Лузановке (ОБНОВЛЕНО)

Стрельба в Одессе: Сбит самолет РФ, задержаны диверсанты в Лузановке (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе днем 26 февраля вновь были слышны взрывы и стрельба.

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По данным издания «Думская», это работает наша система ПВО С-300. Напомним, сейчас в городе Южном воздушная тревога. Скорей всего, наши защитники отражают налет в этом направлении.

Перед этим сегодня днем в районе Лузановки произошла перестрелке с диверсантами. В итоге их задержали правоохранители. Мэр Одессы Геннадий Труханов, по сообщению официального телеграм-канала Одесского горсовета, выехал после этого в Лузановку, на место перестрелка.

В данный момент обстановка в микрорайоне спокойная, никаких столкновений нет.

ОБНОВЛЕНО Два взрыва в центральной части города, по сообщению Оперативного командования «Юг», были вызваны пусками зенитых ракет. Силами наших военных на подступах к Одессе был сбит самолет российских агрессоров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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