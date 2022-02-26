Стрельба в Одессе: Сбит самолет РФ, задержаны диверсанты в Лузановке (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе днем 26 февраля вновь были слышны взрывы и стрельба.
По данным издания «Думская», это работает наша система ПВО С-300. Напомним, сейчас в городе Южном воздушная тревога. Скорей всего, наши защитники отражают налет в этом направлении.
Перед этим сегодня днем в районе Лузановки произошла перестрелке с диверсантами. В итоге их задержали правоохранители. Мэр Одессы Геннадий Труханов, по сообщению официального телеграм-канала Одесского горсовета, выехал после этого в Лузановку, на место перестрелка.
В данный момент обстановка в микрорайоне спокойная, никаких столкновений нет.
ОБНОВЛЕНО Два взрыва в центральной части города, по сообщению Оперативного командования «Юг», были вызваны пусками зенитых ракет. Силами наших военных на подступах к Одессе был сбит самолет российских агрессоров.
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