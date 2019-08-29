Стрельба в Одессе: полиция задержала вооруженного и пьяного водителя Infiniti

Одесские патрульные в ночь на четверг задержали пьяного водителя.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области, мужчина устроил стрельбу на улице Комитетской, потом сел в свой автомобиль и уехал. Его задержали на улице Михаила Грушевского. В салоне его машины полицейские нашли три пистолета.

Водитель заметно нервничал, а патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Однако проходить проверку на уровень алкоголя в крови он отказался.

За вождение в нетрезвом виде на мужчину составили админпротокол.

На место вызвали следователя, который должен выяснить обстоятельства незаконного применения оружия.