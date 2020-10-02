Стратегический пункт «Куликовое поле» в Одессе: возможно ли доехать домой? (фоторепортаж)

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Одессе усилились проверки соблюдения карантинных норм в общественном транспорте. Один из таких «постов» появился на конечной 17-го трамвая в районе Куликового поля. Корреспондент «Одесской жизни» побывал там и узнал, как все работает.

В вечерний час пик, когда люди добираются домой, на трамвайной остановке скапливаются огромные очереди. Дело в том, что в салон трамваев пускают пассажиров исключительно по количеству сидячих мест. На участке дежурят двое сотрудников «Одессагорэлектротранс» и ограничивают трафик пассажиров.

Но никаких признаков «толпы» вечером 1 октября не было. Люди выстроились в одну линию, прослеживалась необходимая во время карантина дистанция. Посадка пассажиров проводилась только через передние двери трамвая. Тех, кто был без маски не пускали внутрь.

По заявлению очевидцев подобные меры действуют лишь на конечной станции, а некоторые водители показательно высаживают людей за несколько остановок. «Я каждый день езжу домой по этому маршруту. Могу сказать, что через пару километров трамвай абсолютно точно будет переполнен стоячими пассажирами. Водители не хотят получить штраф, поэтому в определенных местах специально высаживают всех», — говорит одессит Анатолий.

Ситуация с маршрутками в районе Куликового поля значительно спокойнее. Огромных очередей нет и попасть внутрь значительно быстрее. Водители 185 и 146 маршрутов берут всех пассажиров без разбору.

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Фото: Иван Мягченков