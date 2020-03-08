Страсти по коронавирусу: на волне дефицита в Одесской области массово шьют медицинские маски

В Одессе, да и по стране в целом, из аптек практически исчезли маски.

Их начали массово скупать на пике паники, возникшей в связи с угрозой коронавируса.

Маски, скорее, предназначены для больных людей, чтобы они не заражали здоровых, говорят медики.

Но все же, чтобы успокоить народ, который уверен, что это средство убережет от инфекции, в Минздраве решили восполнить нехватку масок в аптеках.

Помочь в ведомстве попросили украинские швейные фабрики.

Одна из них расположена в городе Балта Одесской области.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Там уже успели изготовить пару десятков тысяч масок. Все готовые изделия отправляют в Киев, а уже Минздрав распределяет их по регионам.

Трудятся ударно: две минуты – и маска готова. Так за сутки успевают сшить до десяти тысяч штук.

И предприятие намеренно наращивать производственные темпы. Вскоре подключат к пошиву еще один цех.

Правда, есть риск того, что могут закончиться специальные полимерные материалы для пошива. До разгула коронавируса их закупали в Китае. А как быть теперь, на фабрике пока не знают. Подумывают о возможном сотрудничестве с Беларусью.

Мастера говорят, что их маски подходят для людей с самой чувствительной и склонной к аллергии кожей. Они состоят из материалов, сшитых в три слоя, каждый из которых содержит бактерицидный фильтр.

Бактерии через маску не пройдут. Но больному нужно менять ее каждые два часа, после – утилизировать и надевать другую.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!