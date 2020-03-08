fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Страсти по коронавирусу: на волне дефицита в Одесской области массово шьют медицинские маски

Страсти по коронавирусу: на волне дефицита в Одесской области массово шьют медицинские маски

В Одессе, да и по стране в целом, из аптек практически исчезли маски.

Их начали массово скупать на пике паники, возникшей в связи с угрозой коронавируса.

Маски, скорее, предназначены для больных людей, чтобы они не заражали здоровых, говорят медики.

Но все же, чтобы успокоить народ, который уверен, что это средство убережет от инфекции, в Минздраве решили восполнить нехватку масок в аптеках.

Помочь в ведомстве попросили украинские швейные фабрики.

Одна из них расположена в городе Балта Одесской области.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Там уже успели изготовить пару десятков тысяч масок. Все готовые изделия отправляют в Киев, а уже Минздрав распределяет их по регионам.

Трудятся ударно: две минуты – и маска готова. Так за сутки успевают сшить до десяти тысяч штук.

И предприятие намеренно наращивать производственные темпы. Вскоре подключат к пошиву еще один цех.

Правда, есть риск того, что могут закончиться специальные полимерные материалы для пошива. До разгула коронавируса их закупали в Китае. А как быть теперь, на фабрике пока не знают. Подумывают о возможном сотрудничестве с Беларусью.

Мастера говорят, что их маски подходят для людей с самой чувствительной и склонной к аллергии кожей. Они состоят из материалов, сшитых в три слоя, каждый из которых содержит бактерицидный фильтр.

Бактерии через маску не пройдут. Но больному нужно менять ее каждые два часа, после – утилизировать и надевать другую.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить