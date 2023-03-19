Стоит ли опасаться магнитной бури в воскресенье 19 марта

По прогнозам, сегодня, в воскресенье, 19 марта 2023 года, на Земле ожидается магнитная буря средней мощности. В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины уверяют: полноценного геомагнитного шторма сегодня можно не опасаться – возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

А вот понедельник, 20 марта, может оказаться действительно тяжелым для метеозависимых людей – в этот день ожидается повышенная геомагнитная активность.

Еще одна магнитная буря средней мощности может нагрянуть в самом конце месяца – 31 марта.

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если следовать нескольким простым правилам:

проводить больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

достаточно отдыхать и спать;

принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пить больше воды.