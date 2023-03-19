Стоит ли опасаться магнитной бури в воскресенье 19 марта

По прогнозам, сегодня, в воскресенье, 19 марта 2023 года, на Земле ожидается магнитная буря средней мощности. В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины уверяют: полноценного геомагнитного шторма сегодня можно не опасаться – возможны лишь отдельные возмущенные периоды.
А вот понедельник, 20 марта, может оказаться действительно тяжелым для метеозависимых людей – в этот день ожидается повышенная геомагнитная активность.
Еще одна магнитная буря средней мощности может нагрянуть в самом конце месяца – 31 марта.
Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно, если следовать нескольким простым правилам:
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- достаточно отдыхать и спать;
- принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пить больше воды.