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Новости Одессы и Одесской области

“Стихия” из нержавейки, светящаяся сфера и фонтан: чем украсят одесский аэропорт (фото)

“Стихия” из нержавейки, светящаяся сфера и фонтан: чем украсят одесский аэропорт (фото)

Территорию аэровокзала в Одессе решили еще немного осовременить и принарядить.

Там провели конкурс, выбрав несколько проектов, которые придадут шарма аэропорту. Преобразить хотят, заполнив необычными арт-объектами терминалы и открытые площадки.

Так, победителями стали авторы гигантской сферы из led-панелей. Конструкция будет светиться, а внутри изображения сделают динамично меняющимися.

Интерактивная конструкция будет светиться

Интерактивная конструкция будет светиться

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Кроме того, в аэропорту установят еще пять оригинальных скульптур. Так, из нескольких металлических арок соорудят композицию “Жемчужина у моря” и дополнят ее фонтаном. Из бронзы, стекла и стали создадут “Обломок моря”, а также вырежут скульптуру “Стихия” из нержавейки.

Обломок моря

Обломок моря

Стихия

Стихия

Кроме того, там появятся девичья фигурка “Одесса-мама”, символизирующая город, и рельефная скульптура птицы под названием “Прикосновение неба”.

Прикосновение неба

Прикосновение неба

Одесса-мама

Одесса-мама

Пока инициаторы идеи – на стадии поиска подрядчиков. К слову, кое-какие объекты закажут изготовителям из-за рубежа.

Фото: 7kanal.com.ua

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