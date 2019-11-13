“Стихия” из нержавейки, светящаяся сфера и фонтан: чем украсят одесский аэропорт (фото)

Территорию аэровокзала в Одессе решили еще немного осовременить и принарядить.

Там провели конкурс, выбрав несколько проектов, которые придадут шарма аэропорту. Преобразить хотят, заполнив необычными арт-объектами терминалы и открытые площадки.

Так, победителями стали авторы гигантской сферы из led-панелей. Конструкция будет светиться, а внутри изображения сделают динамично меняющимися.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Кроме того, в аэропорту установят еще пять оригинальных скульптур. Так, из нескольких металлических арок соорудят композицию “Жемчужина у моря” и дополнят ее фонтаном. Из бронзы, стекла и стали создадут “Обломок моря”, а также вырежут скульптуру “Стихия” из нержавейки.

Кроме того, там появятся девичья фигурка “Одесса-мама”, символизирующая город, и рельефная скульптура птицы под названием “Прикосновение неба”.

Пока инициаторы идеи – на стадии поиска подрядчиков. К слову, кое-какие объекты закажут изготовителям из-за рубежа.

Фото: 7kanal.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.