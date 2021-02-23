Стерненко намерен обжаловать приговор

Стерненко, напомним, приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.

“Обязательно будет апелляция”, – сказал Стерненко после оглашения приговора, отметив, что перед этим посовещается со своими адвокатами.

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