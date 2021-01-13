Старый Новый год по-одесски: заснеженный центр города (фото)

Новый 2021 год Одесса встречала при апрельских температурных показателях. Старый Новый год решил внести ясность и логику в погодный процесс: 13 января Одесса проснулась со снегом.

Центр города преобразился в одночасье. Кому — огромная радость, кому — проблемы.

Пожалуй, самое скользкое место в центре города — Приморский бульвар. А наибольшее количество снегоуборочной техники — у елки на Дерибасовской.

Дети в восторге. Кто — на санках, кто — на других «подручных средствах». Наиболее частая картина — игра в снежки. Еще бы, снег выпал, редкость какая… Кто-то откровенно опечален, что со ступеней Потемкинской лестницы снег уже убран.

Преображено все: все знаковые места Одессы, окутанные снегом, вдруг показались незнакомыми, непривычными, в чем-то таинственными. Еще бы, даже елка на Думской площади побелела и сразу изменилась.

А еще улицы Одессы, парки и скверы сразу сделались готовой фотозоной. Людей с санками и играющими в снежки гораздо меньше, чем людей, снимающих друг друга на фоне преображенных улиц, домов, дворов.

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Ранее мы показывали, как выглядят после первого в этому году снегопада одесские микрорайоны Таирова и Черемушки.