Зима в Одессе: заснеженные Черемушки и аншлаг в парке Горького (фоторепортаж)

Этой зимой Одессу впервые накрыло снегом. Корреспондент «Одесской жизни» прогулялась по Черемушкам и посмотрела, как выглядит заснеженный жилмассив.

Снег преобразил одесский спальный район – сейчас он выглядит по-зимнему сказочно. При этом коммунальщики стараются расчищать тротуары, чего не скажешь о проходах внутри дворов.

Самое сейчас популярное место здесь – парк Горького. Тут просто аншлаг. Одесситы катаются на санках, играют в снежки, лепят снеговиков или просто гуляют и фотографируются. Такое впечатление, что сегодня выходной день.

Больше подробностей – в нашем фоторепортаже.

Напомним, в ночь на среду, 13 января, Одессу впервые в 2021 году накрыло снегом.

Ранее «Одесская жизнь» показывала, как выглядит после снегопада одесский микрорайон Таирова.