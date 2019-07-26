Сквер на 7-й станции Большого Фонтана в Одессе: полное преображение

Сквер на 7-й станции Большого Фонтана не имеет названия. Между тем, его уже можно назвать «дважды сказочным».

Во-первых, он и в самом деле сказочно преобразился, во-вторых, теперь здесь, впервые в Одессе (кафешки-ресторашки не в счет!), появилась собственная Поляна сказок.

Сквер-счастливчик

Напомним, сквер-счастливчик стал победителем «Общественного бюджета-2018», и теперь это тот самый случай, когда есть чему радоваться: тут вам и удобные дорожки, и кусты-деревья, и огромная детская площадка, и бесплатные тренажеры, и новейшие удобные скамейки, и собственный фонтан, и светильники.

И едва ли не главное: в сквере появилась Поляна сказок, то есть, деревянные яркие зверушки, выполненные одесскими мастерами Сергеем Вуком (Вуколовым), о творчестве которого уже рассказывала «Одесская жизнь», и Овнаном Манукяном.

И хотя зверушек хотелось бы видеть побольше (кстати, нас заверили, что Поляна сказок будет пополняться новыми обитателями), но те, что установлены, уже стали милейшей диковинкой и местными любимцами.

То-то местный житель признался, что ходит сюда каждый день ими любоваться. К тому же, одессит выразил вполне ожидаемое беспокойство: как будут «переживать» эти деревянные чудеса погодные катаклизмы и не испортят или не украдут ли их вандалы? Кстати, тропки к каждому персонажу выложены деревянными брусочками.

«Неудобная» плита

А вот на «заднике» этого совершенно обновленного сквера имеется уже давняя плита. Она гласит, что на этом месте будет установлен памятник в честь воинов, погибших в Афганистане.

Решение об установке на этом месте памятного знака воинам-«афганцам» было принято еще в феврале 2009 года. Распоряжение об этом было подписано еще тогдашним городским головой Эдуардом Гурвицем. Плита так и стоит себе на том же месте, с той же надписью (некоторые буквы уже читаются с трудом), и теперь уже смотрится и читается как знак «в память о намерениях»…

Может, я ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что никакого памятного знака в честь воинов, погибших в Афганистане, здесь уже не будет. Ну, а убрать плиту, ясное дело, рука ни у кого не поднялась В общем, имеем пока что в преображенном сквере такое вот «неудобство»…

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