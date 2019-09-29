Старейший ресторан Одессы выставили на продажу

Здание ресторана «Южная пальмира», построенное еще в 1905 году, продается.

За него владельцы хотят получить 3,5 млн долларов, сообщает издание “Думская”. Ресторан находится в Аркадии, а его площадь составляет 800 кв. м.

В течение пяти лет здание пустовало, но прошлым летом его отреставрировали, и открыли в нем паб с пивом собственного производства.

В 2012 году ресторан выкупила у облсовета компания ООО «Южная Пальмира», заплатившая в бюджет 1 млн долларов.

Бенефициар фирмы Марине Авалян и директор Ашот Авалян, согласно ЕГРПОУ, проживают в Донецке. Еще 20% уставного капитала принадлежит компании «Флоренцо», бенефициаром которой является Леонид Татаренко из Одессы.

Здание ресторана было построено в 1905 году по проекту выпускника Дрезденской королевской Академии Христиана Бейтельсбахера. Фасады и интерьер выполнены в стиле «живописного модерна». Исключительную роскошь зданию придавали паркетные полы, огромные зеркала, плафон с росписью на темы аркадийских пасторалей, красивейшая лепнина.

Первый владелец заведения — крупный еврейский промышленник Ушер Сигал. После революции ресторан национализировали. Весной 1990 года «Южная Пальмира» была признана памятником архитектуры местного значения.