StandWithUkraine: «Одесская жизнь» и представители других региональных СМИ посетили Норвегию

В конце ноября делегация украинских региональных медиа в которые входила и представительница команды «Одесской жизни» посетили Норвегию. Украинские медийщики встретились с местными коллегами и представителями правительства, чтобы рассказать о работе независимых украинских медиа во время войны.

Медийщики из Одессы, Херсона, Кременчуга, Ровно и Чернигова получили возможность рассказать о вызовах, с которыми сталкиваются в военное время представителям норвежской медиаассоциации и ведущих медиахолдингов страны. А также Президенту Парламента Норвегии и вицеминистру иностранных дел.

Поездка состоялась благодаря Ассоциации независимых региональных издателей Украины и ее директору Оксане Бровко.

— Медиа из нордических стран, в частности, из Норвегии, одними из первых отреагировали на ужасные события, развернувшиеся в Украине с 24 февраля — рассказывает Оксана Бровко. — Уже в первые дни марта они начали активную помощь. Норвежское правительство поддерживает Украину оружием, финансами, энергоносителями. Через норвежские медиагруппы оказывается финансовая помощь украинским независимым региональным медиа. Благодаря этому члены Ассоциации более полугода оказывают финансовую поддержку на изготовление контента. А это незаурядная помощь местным журналистам и дает возможность им и дальше работать. Так мы спасаем независимые локальные медиа, без которых невозможно развивать демократическое государство. Так мы продолжаем предоставлять миру правдивую информацию о преступлениях, совершенных российской армией в нашей стране.

— Норвежские коллеги встретили нас очень тепло. Есть мощная поддержка от всего мира!

«Одесская жизнь» является членом АНРИУ более десяти лет.

Фото: Facebook-страница АНРИУ