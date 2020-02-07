Стало відомо, коли відбудеться 11-й Одеський міжнародний фестиваль

Абонементи на 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль вже з’явилися в продажу.

Про це йдеться на офіційному сайті фестивалю.

Продаж абонементів на ОМКФ за стартовою ціною (1600 гривень) триватиме до 31 березня.

Також стала відома дата його проведення – з 10 по 18 липня.

На відвідувачів 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю очікує ще більше ексклюзивних прем’єр зарубіжних та українських фільмів, зіркових гостей, майстер-класів провідних світових кінопрофесіоналів, а також ґрандіозний open-air кіноперформанс на Потьомкінських сходах, спеціальні покази та найяскравіші вечірки сезону.

Фото: ОМКФ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!