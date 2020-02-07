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Новости Одессы и Одесской области

Стало відомо, коли відбудеться 11-й Одеський міжнародний фестиваль

Стало відомо, коли відбудеться 11-й Одеський міжнародний фестиваль

Абонементи на 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль вже з’явилися в продажу.

Про це йдеться на офіційному сайті фестивалю.

Продаж абонементів на ОМКФ за стартовою ціною (1600 гривень) триватиме до 31 березня.

Також стала відома дата його проведення – з 10 по 18 липня.

На відвідувачів 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю очікує ще більше ексклюзивних прем’єр зарубіжних та українських фільмів, зіркових гостей, майстер-класів провідних світових кінопрофесіоналів, а також ґрандіозний open-air кіноперформанс на Потьомкінських сходах, спеціальні покази та найяскравіші вечірки сезону.

Фото: ОМКФ

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