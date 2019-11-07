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Новости Одессы и Одесской области

Стало проще получить водительские права: как изменилась процедура

Стало проще получить водительские права: как изменилась процедура

В Украине изменили процедуру выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол. Все нововведения должны упростить процедуры получения и обмена прав, а также снизить административное влияние на автошколы. Что поменялось?

С 19 октября вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» № 320 от 3 апреля 2019 года. В документе идет речь об изменениях правил получения прав и аккредитации автошкол.

Основные нововведения:

  • водители могут пройти подготовку, переподготовку и повышение квалификации в индивидуальном порядке;
  • преподаватели и инструкторы будут вести специальный электронный журнал, заносить туда информацию о проведенных занятиях и об автомобиле, на котором будет сдаваться практический экзамен;
  • практический экзамен будет сдаваться в центре МВД, где была успешно сдана теория;
  • срок действия свидетельства об окончании автошколы будет действовать не 10 лет, а 2 года;
  • процесс сдачи экзаменов можно фиксировать на фото и видео;
  • бумажное свидетельство об окончании автошколы перестанут выдавать на руки – данные будут храниться в Едином государственном реестре МВД;
  • выпускники профтехучилищ по водительской специальности могут сдавать практический экзамен без дополнительного обучения;
  • получить или обменять водительское удостоверение теперь невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;
  • в особых отметках водительского удостоверения будет указываться группа крови владельца удостоверения.

Кроме того, функция аккредитации автошкол перешла от Главного сервисного центра МВД к региональным сервисным центрам министерства внутренних дел.

Фото: УНИАН

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