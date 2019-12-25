Стало безопаснее: в Приморском районе Одессы укрепили рассыпающуюся 100-летнюю стену

На углу улицы Манежной и Ольгиевского спуска отремонтировали подпорную стену.
Об этом сообщили в пресс-службе Приморской райадминистрации.
Опора из ракушечника уже буквально рассыпалась по частям, грозя упасть на прохожих и мешая автомобилистам.
Шутка ли: этой конструкции уже больше 100 лет!
А рядом еще и расположена детская площадка, где часто гуляют малыши.
В связи с этим по инициативе горуправления инженерной защиты территории города ее удалось привести в порядок. Начавшиеся там оползневые процессы остановили, в целом отремонтировав около 43 метров стены, высотой 5,2 м.
Фото: culturemeter.od.ua
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