Стало безопаснее: в Приморском районе Одессы укрепили рассыпающуюся 100-летнюю стену

На углу улицы Манежной и Ольгиевского спуска отремонтировали подпорную стену.

Об этом сообщили в пресс-службе Приморской райадминистрации.

Опора из ракушечника уже буквально рассыпалась по частям, грозя упасть на прохожих и мешая автомобилистам.

Шутка ли: этой конструкции уже больше 100 лет!

А рядом еще и расположена детская площадка, где часто гуляют малыши.

В связи с этим по инициативе горуправления инженерной защиты территории города ее удалось привести в порядок. Начавшиеся там оползневые процессы остановили, в целом отремонтировав около 43 метров стены, высотой 5,2 м.

Фото: culturemeter.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!