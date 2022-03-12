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Стали известны потери российских агрессоров на 12 марта

Стали известны потери российских агрессоров на 12 марта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потерям российских нацистов, понесенных ими с 24 февраля.

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Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава — более 12 тысяч человек;
  • танков — 362;
  • боевых бронированных машин — 1205;
  • артиллерии — 135 единиц;
  • РСЗО — 62 системы;
  • средства противовоздушной обороны — 33;
  • самолетов — 58;
  • вертолетов — 83;
  • автомобилей — 585;
  • катера/корабли — 3;
  • цистерн с горючим — 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

Данные уточняются. Подсчет потерь противника затруднен в связи с высокой интенсивностью боевых действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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