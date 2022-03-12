Стали известны потери российских агрессоров на 12 марта

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потерям российских нацистов, понесенных ими с 24 февраля.
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Украинские защитники уничтожили:
- личного состава — более 12 тысяч человек;
- танков — 362;
- боевых бронированных машин — 1205;
- артиллерии — 135 единиц;
- РСЗО — 62 системы;
- средства противовоздушной обороны — 33;
- самолетов — 58;
- вертолетов — 83;
- автомобилей — 585;
- катера/корабли — 3;
- цистерн с горючим — 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.
Данные уточняются. Подсчет потерь противника затруднен в связи с высокой интенсивностью боевых действий.