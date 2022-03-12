Стали известны потери российских агрессоров на 12 марта

Сегодня, в субботу, 12 марта 2022 года, пошли 17-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, силы обороны страны дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Редакция газет «Одесская жизнь», «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма» подготовила для своих читателей второй во время войны совместный выпуск. В нем мы собрали важную и полезную информацию о жизни в военное время: как работают институты власти, социальные и медицинские службы, как получить, оказать помощь, как вести себя в опасной ситуации и многое другое.

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