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Новости Одессы и Одесской области

Стали известны подробности ночного ДТП на Адмиральском (видео)

Стали известны подробности ночного ДТП на Адмиральском (видео)

За рулем оказался не молодой стритрейсер, а 53-летний мужчина, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, автомобиль BMW вчера поздно вечером был остановлен экипажем патрульной полиции.

Правоохранители отметили, что водитель проявляет признаки опьянения. Он начал агрессивно себя вести и неожиданно продолжил движение, увеличив скорость автомобиля.

Полицейские начали преследование, требуя остановиться.

На большой скорости водитель не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил 30-летнюю женщину и затем врезался в стену дома.

В результате ДТП сам водитель ВMW погиб на месте. Его пассажирка и пострадавшая прохожая были доставлены в больницу. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В сети уже появилось видео с камер наблюдения, запечатлевших момент аварии.

Фото: пресс-служба ГУНП области
Видео: УСИ

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