Средняя зарплата в Одесской области в июле составила 9,5 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата в Одесской области в июле 2019 года составляла 9 тыс. 473 грн. Это в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы — 4 тыс. 173 грн.

Как сообщили в Государственной службе статистики, в целом средняя зарплата в Украине в прошлом месяце составила 10 тыс. 971 грн.

По сравнению с июнем размер средней зарплаты в стране увеличился на 1,7%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с июлем 2018 года) — на 19,6%.

Самая высокая средняя зарплата у жителей Киева (16 тыс. 249 грн.), Донецкой (12 тыс. 10 грн.), Киевской (11 тыс. 567 грн.) и Днепропетровской (11 тыс. 286 грн.) областей.

Фото: Госстат