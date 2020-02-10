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Новости Одессы и Одесской области

Средний чек туриста в Одессе – 2 тысячи гривен в сутки

Средний чек туриста в Одессе – 2 тысячи гривен в сутки

На проживание, питание и досуг туристу в Одессе понадобится в среднем около 2 тысяч гривен, хотя студентам хватает и 200 гривен.

Об этом сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Она отметила, что благодаря опросу в пяти одесских вузах удалось установить, что в среднем студент может потратить в день не более 200 грн.

Татьяна Маркова также отметила, что сумма прямого туристического сбора в Одессе по итогам года составила 11,8 млн гривен, которые поступили в бюджет. Однако при этом официально не учитывается, сколько турист оставляет в городе.

“Если умножить средний чек 2 тысячи гривен на 3 млн  (количество туристов за год – ред.), то что осталось в руках города? Очень много”, – сказала глава департамента.

Она подчеркнула, что в этих расчетах очень важен вопрос взаимоотношения с бизнесом. Если бы бизнес официально платил все налоги, официально трудоустраивал людей, то и доходов в бюджет в города поступало бы намного больше.

По мнению Татьяны Марковой, если выйти на цивилизованные отношения с бизнесом, которые приняты в Европе, то доходы в бюджет Одессы росли бы не только благодаря увеличению количества туристов, но и от улучшения качества предоставляемых услуг.

Фото: Артем Виноградов

Видео: Одесский горсовет

 

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