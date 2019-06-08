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Новости Одессы и Одесской области

Средневековые рыцари и дамы гуляли по центру Одессы

Средневековые рыцари и дамы гуляли по центру Одессы

Таким образом они приглашали одесситов и гостей города на Фестиваль средневековой культуры “Пороховая башня”.

Фестиваль откроется сегодня будет длиться два дня – 8 и 9 июня – в парке им. Т. Шевченко, возле Карантинной аркады. В программе фестиваля – рыцарские бои, исторические танцы, разнообразные мастер-классы, средневековый фудкорт, факельное шествие. С программой фестиваля можно ознакомится на страничке “Пороховой башни” в Фейсбук.

«Мы прошлись по центру города, показали, раздали флаера и рассказали про фестиваль. В нем участвуют люди со всей Украины, а также из Молдовы и Израиля. Он продлится 2 дня. Мы проводим по два фестиваля в год. Следующий планируем в начале сентября», — рассказал один из организаторов, президент Ассоциации исторического фехтования и реконструкции «Тангар», Олег Квашнин изданию Одессит.ЮА.пороховая башня

Фото: Одессит.ЮА

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