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Спробував втекти «Нивою» і травмував прикордонника: на Одещині затримали браконьєра

Спробував втекти «Нивою» і травмував прикордонника: на Одещині затримали браконьєра

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали сімох чоловіків, які займались браконьєрською діяльністю на озері Кагул.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Реалізуючи оперативну інформацію, охоронці держрубежів заскочили правопорушників на гарячому, коли ті здійснювали завантаження вилову з сітками до своїх автомобілів.

Не реагуючи на вимогу правоохоронців щодо зупинки, водій спробував втекти «Нивою» та травмував прикордонника. Зупинити транспортний засіб вдалося лише після попереджувального пострілу в гору. Свою незаконну діяльність мешканці Ренійського району здійснювали за допомогою заборонених ліскових сіток на гумовому човні.

За ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.249 ККУ «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» та ст. 345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» направлені повідомлення до Ренійського відділення Нацполіції.

Знаряддя лову, вилов, човен та два автомобілі вилучено представниками поліції, як речові докази.

Водія, який здійснив наїзд на прикордонника затримано в порядку ст.208 КПК України. Життю та здоров’ю травмованого прикордонника нічого не загрожує.

браконьєри браконьєри

Фото: ДПСУ

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