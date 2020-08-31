Спортсмени Одещини завоювали 4 медалі на другому етапі Кубку України з плавання

Спортсмени збірної Одеської області завоювали 4 медалі на другому етапі Кубку України з плавання, який відбувся в Харкові.

Про це повідомила пресслужба Відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області.

В активі одеських плавців 2 золоті та 2 бронзові нагороди.

Дві золоті медалі завоював кандидат на участь в Олімпійських іграх-2020, вихованець СДЮСШОР «Динамо» Вадим Науменко (тренер – Олександра Курбанова), який переміг в своїх профільних видах – 200 м на спині (2.04,70) та 200 м комплексом (2.06,21).

Двічі потрапила в призову трійку ще одна динамівка – Анастасія Хоміна (тренер – Олександра Курбанова), яка стала третьою на дистанції 50 м батерфляєм (29,07) та 200 м комплексом (2.27,04). На дистанції 100 м батерфляєм вона фінішувала четвертою (1.05,61).

Відзначимо виконання майстерського нормативу 14-річної вихованкою ФЦ «Форма» Катериною Караніколовою(тренер – Ніна Бажанова), яка досягла цього результату на дистанції 100 м на спині (1.07.23). Причому зробила вона це в попередньому запливі. У фіналі Катерина стала 6-ю – 1.08,27.

– На даному етапі ми не ставили завдання показати високі результати. Адже весь серпень ми займалися технічними елементами, стартом та поворотом. У залі працювали над слабкими сторонами спортсменів, підтягували «хвости» для того, щоб у вересні почати плавно новий етап підготовки, – зазначила Олександра Курбанова, старша тренерка збірної України, тренер СДЮСШОР «Динамо».

Фото: пресслужба