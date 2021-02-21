Спортсмен из Одесской области подтвердил статус лучшего боксера Европы

Мастер спорта международного класса Юрий Захареев подтвердил статус лучшего боксера Еврорпы. Это произошло на соревнованиях Черногории 17 – 21 февраля.

На международном турнире по боксу, где участвовали сборные команды из 15 стран, выступали два спортсмена из Одесской области – Юрий Захареев и Дмитрий Тодоров.

Юрий Захареев провел два поединка с узбекскими боксерами — Алохоном Адулаевым и Айражотдином Кожакметовым . Оба боя завершились в пользу украинского спортсмена, сообщает Федерация бокса Одесской области.

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