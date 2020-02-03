Сполучення Київ-Одеса потрапило у топ-5 найпопулярніших залізничних напрямків у 2019 році

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Facebook.

Найбільше пасажирів – 1,7 млн, скористалися квитками, купленими на напрямок Київ – Харків. Саме воно і очолило рейтинг найпопулярніших залізничних напрямків всередині України.

Також Укрзалізниця назвала й інші напрямки, що увійшли в топ-5 за популярністю. На другому місці – напрямок Київ – Львів (1,6 млн пасажирів), третій ступінь – Київ – Дніпро (1,3 млн). За трійкою лідерів слід Київ – Вінниця (1,1 млн) і Київ – Одеса (0,9 млн).

Фото: Маяк

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