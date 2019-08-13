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Новости Одессы и Одесской области

Співробітниця Одеської міськради отримала титул «Міс Україна-Південь – 2019»

Співробітниця Одеської міськради отримала титул «Міс Україна-Південь – 2019»

В Одесі відбувся XXXII конкурс краси «Міс Одеса Всесвітня – 2019».

Про це повідомляє Одеська міська рада.

До фіналу конкурсу вийшли 18 дівчат. Претенденток оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли відомі діячі культури України.

За підсумками конкурсу переможницею стала 22-річна Анастасія Чулкова – головна спеціалістка управління документально-аналітичної роботи департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Анастасія отримала титул «Міс Україна-Південь – 2019».

Анастасія Чулкова – наймолодша співробітниця департаменту, у якому працює з квітня цього року. Дівчина успішно поєднує роботу та навчання в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова на факультеті романо-германської філології (німецька мова та література).

Також титул «Міс Україна-Одеса – 2019» дістався 17-річній Діані Григоровській, «Міс Одеса – 2019» отримала 19-річна Валерія Струтинська, а «Міс Одеса Всесвітня – 2019» стала 18-річна Анастасія Твердохлєбова.

Фото: ОМР

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