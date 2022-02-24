Новости Одессы и Одесской области

Список проверенных источников информации о боевых действиях и ситуации на фронте

Список проверенных источников информации о боевых действиях и ситуации на фронте

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  1. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
  2. Міністерство оборони України
  3. Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
  4. Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
  5. Сухопутні війська ЗС України
  6. ВМС ЗС України
  7. Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces
  8. Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation
  9. Командування об’єднаних сил ЗС України
  10. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
  11. Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
  12. Командування морської піхоти
  13. Командування Сил логістики ЗСУ
  14. Командування Сил підтримки Збройних Сил України
  15. Командування Медичних сил Збройних Сил України
  16. Командування Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України
  17. Територіальна оборона ЗС України
  18. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України
  19. Оперативне командування «Північ» / Operational Command “North”
  20. Оперативне командування «Південь»/Operational Command “South”
  21. Оперативне командування «Захід»
  22. Оперативне командування «Схід»
  23. ОТУ «Північ»
  24. Командування угруповання військ Південь
  25. Оперативно-тактичне угруповання «Схід»
  26. Повітряне командування «Центр»
  27. Повітряне командування «Південь»
  28. Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України
  29. Повітряне командування «Схід»
  30. Регіональне управління Сил територіальної оборони «Схід» ЗС України
  31. Регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід»
  32. Регіональне управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України
  33. Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь»
  34. СтратКом ЗСУ / AFU StratCom
  35. Інформагентство АрміяInform
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Редакция ПРОФИЛЬ

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