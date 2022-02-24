Список проверенных источников информации о боевых действиях и ситуации на фронте

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- Регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід»
- Регіональне управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України
- Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь»
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