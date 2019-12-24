Поспішав на церковний обряд: на Одещині затримали чоловіка, що намагався пішки перетнути кордон без документів

У Кодимі засудили чоловіка, який незаконно перетнув український кордон. Він сказав, що поспішав на церковний обряд.

Про це повідомляє Пушкинская, з посиланням на судовий реєстр.

Інцидент стався влітку цього року. Чоловік розмовляв зі знайомим і зрозумів, що йому терміново потрібно в Рибницю для здійснення церковного обряду.

Потрібних документів у нього не було, і він пішов на злочин. Спочатку їхав поїздом, потім автостопом, а опинившись біля кордону з Молдовою, пішов пішки. Тоді його затримали.

Порушника засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном в один рік.

Фото: Пушкинская

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