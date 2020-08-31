Спецслужбы инсценировали заказное убийство IT-коммерсанта (фото)

Оперативники выяснили, что киевлянин подыскивает киллера для убийства своего бизнес-партнера. и заказчик, и потенциальная жертва занимались криптовалютами, а их бизнес имел признаки финансовой пирамиды.

Партнеры поссорились и один из них начал за 5 тыс. долларов подыскивать убийцу.

Сотрудники СБУ сымитировали исчезновение и убийство, а заказчику сообщили о выполнении.

Его задержали в Одессе, при передаче гонорара за убийство, сообщили в УСБУ в Одесской области.

Заказчику уже сообщили о подозрении и готовятся арестовать без права выхода под залог.

Фото: СБУ, прокуратура Одесской области