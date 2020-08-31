Новости Одессы и Одесской области

Спецслужбы инсценировали заказное убийство IT-коммерсанта (фото)

Спецслужбы инсценировали заказное убийство IT-коммерсанта (фото)

Спецслужбы инсценировали и предотвратили заказное убийство коммерсанта.

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Оперативники выяснили, что киевлянин подыскивает киллера для убийства своего бизнес-партнера. и заказчик, и потенциальная жертва занимались криптовалютами, а их бизнес имел признаки финансовой пирамиды.
Партнеры поссорились и  один из них начал за 5 тыс. долларов подыскивать убийцу.
Сотрудники СБУ сымитировали исчезновение и убийство, а заказчику сообщили о выполнении.
Его задержали в Одессе, при передаче гонорара за убийство, сообщили в УСБУ в Одесской области.
Заказчику уже сообщили о подозрении и готовятся арестовать без права выхода под залог.
Фото: СБУ, прокуратура Одесской области
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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