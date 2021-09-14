В Одессе три дня по утрам будет слышно стрельбу: что случилось?

Одесского «свадебного стрелка» отпустили из СИЗО под залог в 200 тысяч Жителя города Южного под Одессой Кирилла Крамаренко, который стрелял в воздух из охотничьего карабина на свадьбе в Фонтанке 14 июля и был задержан, отпустили из СИЗО под залог в размере около 200 тысяч гривен. ПОДРОБНЕЕ

Свадьба со стрельбой в Одессе: новые подробности (фото и видео) Парень, разрядивший в воздух свой автомат, задержан на два месяца и находится в СИЗО. Одесский депутат Верховной Рады пообещал, что не даст спуску никому из виновных. А иностранцев, участвовавших в инциденте, депортируют. ПОДРОБНЕЕ