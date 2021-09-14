В Одессе три дня по утрам будет слышно стрельбу: что случилось?

Жителей города просят не беспокоиться – причина в учениях. Да и патроны будут холостыми
Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.
В сообщении сказано, что 13, 14 и 15 сентября 2021 г. в период времени с 09:00 до 10:00 отделом охраны Государственного учреждения «Одесская исправительная колония (№14)» на периметре учреждения будут проведены практические занятия по огневой подготовке с использованием холостых автоматических патронов.
Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при проведении учений.