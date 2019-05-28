Спасатели рассказали подробности ночного масштабного пожара со взрывами

Сообщение о возгорании поступило в 8 часов вечера, но борьба с огнем велась всю ночь.
Над горевшим зданием склада на ул. Онежской наблюдался сильный дым. Однако прибывшим на место сотрудникам ГСЧС пришлось бензорезом открывать металлические ворота, чтобы попасть к месту воспламенения, – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.
Выяснилось, что горит двухэтажное здание, где проводилось изготовление и складирование мебели. Из-за легковоспламеняемости материалов огонь быстро распространился по всей площади помещений – на 1200 квадратных метров.
Обрушилось перекрытие и кровля здания, из-за огня произошло несколько взрывов, хотя спасатели успели вынести два газовых и один кислородный баллон.
Пожар удалось локализовать ближе к полуночи, а полностью ликвидировать в 05:35.
Погибших и пострадавших нет.
Спасены соседние склады и сооружения.
К ликвидации пожара привлекалось 15 единиц пожарно-спасательной техники и 62 спасателя.
Причину пожара устанавливают эксперты.
Фото пресс-службы ГУ ГСЧС
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