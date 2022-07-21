Сотрудники кожвендиспансера хотят сохранить учреждение и просят о помощи

В Одессе объединяют кожно-венерологический диспенсер с онкологическим центром. Причиной стали долги. Сотрудники учреждения против такого шага и создали петицию на сайте президента.
Представители диспенсера призывают одесситов поставить свою подпись под петицией, чтобы в Одесской области сохранилось специализированной медицинское заведение по лечению кожных болезней.
В тексте петиции сказано, что Одесский областной кожно-венерологический диспансер — единственное дерматологическое учреждение на Юге Украины, которое осталось и продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи.
Решение сессии Одесского облсовета об объединении кожно-венерологического диспансера с онкологическим центром они приравнивают к окончательную ликвидацию медицинского учреждения.
Сложно сказать, насколько смена руководства скажется на качестве лечения больных. Но существование специализированного медучреждения все же представляется предпочтительнее.
Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала подробности присоединения областного кожно-венерологического диспансера к региональному клиническому противоопухолевому центру.