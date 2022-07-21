Сотрудники кожвендиспансера хотят сохранить учреждение и просят о помощи

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Снос памятника Екатерине II: кто и когда может это сделать В современной Одессе споры вокруг возможного сноса памятника Екатерине II – одна из самых острых тем для дискуссий. Петиции и письма о сносе поступаю в областную администрацию и президенту. Но принять решение о сносе могут только депутаты Одесского горсовета после рекомендаций одесского городской историко-топонимической комиссии. ПОДРОБНЕЕ

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