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Сотрудники горсовета поснимали вывески с заведений на пляже Лузановка (фото до и после)

Сотрудники горсовета поснимали вывески с заведений на пляже Лузановка (фото до и после)

Курортный сезон в разгаре. А многие предприниматели, работающие на пляже Лузановка лишились вывесок на своих заведениях. Потому что не согласовали с чиновниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Демонтажем наружной рекламы и вывесок занимается коммунальное учреждение «Одессреклама»

Убирают объекты, размещенные с нарушениями.

Так, с 9 по 15 июля 2021 года работники «Одессрекламы» составили 201 акт фиксации нарушений размещения рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий.

Управление рекламы вынесло по этим актам предписания об устранении выявленных нарушений, и сотрудники КУ «Одессреклама» демонтировали 201 рекламную конструкцию.

Проблема возникает потому, что многие предприниматели, установив МАФ или взяв в аренду помещение, считают, что вправе разместить на нем любые вывески и рекламу. На деле же все это подлежит согласованию с управлением рекламы Одесского горсовета.

Делать это необходимо даже если вы работаете в ларьке на пляже. Это хорошо прочувствовали на себе предприниматели с пляжа Лузановка. Там коммунальщики демонтировали вывески в самый разгар курортного сезона.

В горсовете предупреждают, что контроль за соблюдением Правил размещения рекламных конструкций и вывесок продолжается.

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Фото пресс-службы Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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